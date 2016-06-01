* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 1 июня, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Представители вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые США, перешли 1 июня в наступление на севере Сирии с целью захватить у запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» территории, известные как Манбиджский карман, сообщает Reuters со ссылкой на источники в вооруженных силах США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

Целью операции является отрезать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от границы с Турцией, через которую исламисты направляют своих боевиков на территорию Европы.

«Важно, что это их последняя дорога» в Европу, заметил один из офицеров армии США, который пожелал остаться неназванным. По его словам, сирийской оппозиции будут оказывать поддержку военнослужащие войск специального назначения США, которые выступят в роли советников, оставаясь на некотором расстоянии от боестолкновений.

«Они будут находиться так близко, как это необходимо, чтобы (представители сирийской оппозиции) смогли завершить операцию. В прямых боестолкновениях они участвовать не будут», — добавил он.

В операции также будут участвовать авиация коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и артиллерия в приграничных с Сирией районах Турции.

Немаловажным для Анкары является тот факт, что в операции примут участие по большей части арабские представители оппозиции, вместо курдских отрядов народной самообороны, численность которых составит шестую — пятую часть от общей численности войск.

Анкара считает курдские вооруженные формирования террористическими, и власти страны были крайне недовольны, узнав, что военнослужащие США носили форму и знаки отличий курдских формирований.

По планам военного командования США, курдские вооруженные формирования лишь помогут арабским представителям оппозиции в уничтожении запрещенной в России группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как стабилизация региона после победы над исламистами ляжет на плечи исключительно арабов.