Пекин, 1 июня, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление опубликовало сообщение о готовящихся запусках исследовательских спутников к Солнцу. Согласно планам космического агентства, до 2020 г. к солнцу отправятся 5 китайских спутников.

cnsa.gov.cn Подготовка ракеты к запуску

Ученые из КНР обработают данные, предоставленные космическими аппаратами, после чего могут быть сделаны дополнительные выводы о воздействии солнечной энергии на нашу планету, пишет «Жэньминь жибао».

С помощью запущенных спутников китайские ученые исследуют не только солнечную активность, но и черные дыры. В заявлении национального космического управления подчеркивается, что спутники будут выполнять исключительно научную миссию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 мая участники открывшейся в Пекине научной конференции обсудили перспективы освоения космического пространства, а озвучили отдельные этапы развития китайской космической программы. Главными целями китайской космонавтики названы высадка человека на Луну и полет к Марсу.