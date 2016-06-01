Челябинск, 1 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Суровый Челябинск. Именно так иногда называют столицу Южного Урала в самом городе и за его пределами. В этом уважительном названии и уральский характер, и не самые простые климатические условия. Но холодный, суровый город бывает цветущим и приятным. В этом лично убедился корреспондент ИА REGNUM. Предлагаем летний фоторепортаж из сердца Южного Урала.

ИА REGNUM Фонтан

ИА REGNUM Площадь Революции. Начало маршрута

ИА REGNUM Площадь Революции. Самый центр Челябинска

ИА REGNUM На липовой аллее

ИА REGNUM Кировка. Центральная пешеходная улица Челябинска

ИА REGNUM Фонтан. Где ещё можно отдохнуть от жары

ИА REGNUM А вот к этому фонтану так просто не подойти. Он находится на реке Миасс.

ИА REGNUM Центральный городской парк имени Гагарина

ИА REGNUM Белочка. В поисках припасов на зиму

ИА REGNUM Голуби. Пасутся в лесу

ИА REGNUM Лесная дорожка

ИА REGNUM Лужайка

ИА REGNUM Штурм скал