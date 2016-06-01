Челябинск: советский квас и голуби на выпасе
Челябинск, 1 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Суровый Челябинск. Именно так иногда называют столицу Южного Урала в самом городе и за его пределами. В этом уважительном названии и уральский характер, и не самые простые климатические условия. Но холодный, суровый город бывает цветущим и приятным. В этом лично убедился корреспондент ИА REGNUM. Предлагаем летний фоторепортаж из сердца Южного Урала.
ИА REGNUM
Фонтан
ИА REGNUM
Площадь Революции. Начало маршрута
ИА REGNUM
Площадь Революции. Самый центр Челябинска
ИА REGNUM
На липовой аллее
ИА REGNUM
Кировка. Центральная пешеходная улица Челябинска
ИА REGNUM
Фонтан. Где ещё можно отдохнуть от жары
ИА REGNUM
А вот к этому фонтану так просто не подойти. Он находится на реке Миасс.
ИА REGNUM
Центральный городской парк имени Гагарина
ИА REGNUM
Белочка. В поисках припасов на зиму
ИА REGNUM
Голуби. Пасутся в лесу
ИА REGNUM
Лесная дорожка
ИА REGNUM
Лужайка
ИА REGNUM
Штурм скал
ИА REGNUM
Профилакторий на карьере Изумрудный