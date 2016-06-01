Москва, 1 июня, 2016, 07:48 — ИА Регнум. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении сына старшего вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, который 22 мая был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Также дело возбуждено в отношении его друга Абдувахоба Маджидова и остальных участников «побега» от полиции. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Фемида

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Абдувахоба Маджидова и Руслана Шамсуарова, а также других лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 и ст.319 УК РФ (хулиганство, оскорбление представителей власти)», — сообщил Маркин.

Маркин напомнил, что молодые люди, грубо и неоднократно нарушившие правила дорожного движения в Москве 22 мая, записали свою поездку «наперегонки» с полицией на видео, а затем выложили запись в интернет, «придав максимальную публичность своим действиям». При этом поездка на большой скорости сопровождалась оскорбительными комментариями, что также стало достоянием пользователей Сети.

Маркин сообщил, что в рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-лингвистическая экспертиза, которая позволит оценить высказывания фигурантов. Все участники инцидента будут допрошены.

«Должен заверить, что по делу проводится полное и всестороннее расследование и по его результатам будет принято объективное решение», — заявил Маркин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Москве были задержаны молодые люди, которые на автомобиле Mercedes Gelandewagen пытались скрыться от полиции. При этом они ездили по московским улицам с большим превышением скорости и другими грубыми нарушениями ПДД. Когда машину удалось остановить, оказалось, что владельцем автомобиля является сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. Молодой человек за рулём не сидел, так как «немного выпил» в ночном клубе, откуда и возвращалась компания. Молодых людей оштрафовали и отпустили домой. Владелец автомобиля принёс извинения в социальных сетях.

28 мая Шамсуаров был арестован на 15 суток. Юридическое основание — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.