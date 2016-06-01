Брюссель, 1 июня, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Участие председателя Еврокомиссии (ЕК) Жана-Клода Юнкера в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не означает скорой отмены ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил сам еврокомиссар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Мой визит в Санкт-Петербург, который носит больше экономический, чем политический характер, не станет основанием для того, чтобы ЕС объявил о каком-либо изменении в отношении к РФ», — отметил глава ЕК.

При этом Юнкер добавил, что ограничительные меры в отношении РФ не будут сняты до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

30 мая официальный представитель Еврокомиссии сообщил, что Жан-Клод Юнкер принял приглашение посетить экономический форум в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум проводится в ежегодном формате с 1997 года. С 2005 года в нём принимает участие президент РФ. Ежегодно на ПМЭФ съезжаются более четырёх тысяч человек из 60 стран.

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