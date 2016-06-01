Пекин, 1 июня, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Ряд китайских СМИ распространил новость о подготовке КНР к созданию глобальной опознавательной зоны ПВО над акваторией Южно-Китайского моря. Под «куполом» окажутся все спорные территории Китая в Южно-Китайском море.

Территориальные границы моей родины никем не должны быть нарушенными. Плакат КНР. 1974

Как сообщил анонимный источник в оборонном ведомстве КНР, темпы развертывания новой зоны ПВО будут во многом зависеть от действий США. В случае если провокации со стороны американского флота и авиации не прекратятся, то Пекин настроен решительно защищать свои стратегические интересы путем создания опознавательной зоны ПВО над Южно-Китайским морем, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 мая истребители ВВС НОАК перехватили над Южно-Китайским морем американский разведывательный самолет. В Пентагоне расценили действия Пекина как небезопасные.