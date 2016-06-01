Барнаул, 1 июня, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Руководство барнаульского клуба «Коммунальщик», где занимается известная на всю страну женская команда по хоккею на траве, обратилось ко всем неравнодушным с просьбой о помощи. Недавний пожар, произошедший в зданиях базы уничтожил практически все.

пресс-служба БПЗ Директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода, руководитель клуба спортивных единоборств «Тop Team Siberia» Александр Локтев

«Сгорела вся компьютерная техника, архивные и бухгалтерские документы, протоколы соревнований. Полностью выгорели тренажерный зал, восстановительный центр и детская спортивная школа. У девчонок-хоккеисток сгорели бутсы, 22 клюшки (из них несколько профессиональных — по 150 евро за штуку), мячи. В том числе, комплект профессиональной вратарской формы, стоимостью около 100 тысяч рублей», — пишет сайт ИД «Алтапресс». Со ссылкой на главного тренера клуба Владимира Кобзева, издательство сообщает: к счастью, у сборной игровая форма уцелела почти вся.

«Только две футболки сгорело. Сейчас обратились в фирму-изготовитель, они обещали сделать в кратчайшие сроки. Нам же 3 июня уже на сборы ехать. Тренер из Санкт-Петербурга заверил, чтобы в любом случае приезжали. Если чего-то не хватит», — отметил Владимир Кобзев.

Одним из первых на призыв о помощи откликнулось руководство ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». «Большая беда постигла Барнаул: от пожара серьезно пострадал стадион «Коммунальщик», что в Индустриальном районе города. Без крыши над головой осталась известная на всю страну женская команда по хоккею с мячом. Как спортсмен, прекрасно понимаю масштаб возникших проблем, навалившихся на девчонок из «Коммунальщика» и их тренера Владимира Кобзева. В наших национальных традициях — помогать погорельцам. Мы готовы оказать посильную помощь хоккейному клубу», — заявил директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода, руководитель клуба спортивных единоборств «Тop Team Siberia» Александр Локтев.

Он рассчитывает, что эту инициативу эту поддержат и другие предприниматели Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неосторожное обращение с огнем или замыкание проводкой могли стали причиной серьезного пожара, произошедшего 28 мая в зданиях стадиона «Коммунальщик» в Барнауле. Огонь бушевал на площади порядка 500 квадратных метров, уничтожив практически всё.

Тушили пожар по второму рангу вызова, задействовав 14 пожарных автомобилей и 52 человека личного состава. Известно, что внутри здания находились несколько газовых баллонов. От взрыва одного из них пострадал пожарный. То, что удалось спасти от огня, находилось в помещении, где хранились фотографии и кубки клуба. Ущерб, по предварительной оценке, составил 40 миллионов рублей.

Напомним, в клубе «Коммунальщик» занимается женская команда по хоккею на траве из Барнаула. Основана 7 мая 1977 года. Выступает в высшем дивизионе чемпионата России — Суперлиге.