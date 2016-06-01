Москва, 1 июня, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Бывший руководитель компании «Московское конструкторское бюро «Компас» Мурад Сафин и экс-глава оборонного предприятия «Промпоставка» Руслан Сулейманов, задержанные 30 мая в Москве, подозреваются в хищении финансовых средств у компании «Ростех» (в госкорпорацию входят оба предприятия). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Фред Барнард. Держи вора! 1875

«Практически одновременно с задержанием Мурада Сафина и Руслана Сулейманова в их квартирах, а также в связанных с ними структурах были проведены обыски», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственных мероприятий были обнаружены документы, а также предметы, которые имеют «существенное значение для расследования уголовного дела».

Источники газеты сообщают, что бывший гендиректор «МКБ «Компас» и его коллега из «Промпоставки» являются фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК).

Как установило следствие, с 2011 по 2016 г. со счетов вышеуказанных компаний под фиктивные контракты было выведено не менее 800 млн рублей. По версии следствия, контракты на проведение опытно-конструкторских работ, приобретение различных изделий, в том числе оборонного назначения, и их последующую диагностику заключались с фирмами-однодневками. Последние были связаны с заказчиками работ, полагают следователи.