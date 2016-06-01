Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Закон, согласно которому гражданам России бесплатно будут предоставляться земельные участки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) площадью один гектар, вступил в силу с 1 июня 2016 года. «Дальневосточный гектар» уже могут получить жители девяти районов ДФО, сообщается на портале надальнийвосток.рф. К настоящему моменту на портале размещена 71 заявка.

Иван Шишкин. Вид на взморье

Далее территория, на которой может быть выделен «дальневосточный гектар», будет расширяться. Жители всего ДФО начиная с 1 октября 2016 года смогут подать заявку на гектар на всей территории округа. Все граждане РФ смогут принять участие в программе с 1 февраля 2017 года.

«Дальневосточный гектар» предоставляется бесплатно сроком на пять лет. По истечение этого срока можно будет оформить аренду на землю или перевести её в собственность. «Дальневосточный гектар» могут изъять — при условии, что получивший его владелец не будет его использовать. На «дальневосточный гектар» не могут претендовать граждане других государств, а также компании, в которых есть участие иностранных граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о «дальневосточном гектаре». Каждый гражданин России сможет бесплатно получить один гектар земли в пользование на пять лет, а затем — на шестой год — оформить в аренду или в собственность. «Бесплатные гектары» буду в Камчатском крае, в Якутии, в Хабаровском, Приморском краях, Магаданской, Амурской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области и Чукотке.