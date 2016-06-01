Якутск, 1 июня, 2016, 07:14 — ИА Регнум. Незначительный рост ВВП не приведёт к улучшению жизни населения, этому помешает высокий уровень инфляции. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, комментируя данные департамента исследования и прогнозирования «Банка России» о том, что российская экономика миновала низшую точку спада и теперь начнёт расти.

ИА REGNUM Руины советского предприятия

«В целом роста ВВП можно было ожидать, так как цена на нефть марки Brent после обвала в конце февраля до 28 долларов за баррель уже с марта начала постепенно расти, а сейчас уже стоит 50 долларов за баррель, то есть цены вернулись к началу января 2016 года. Ситуация на валютном рынке тоже стабилизировалась, и те финансовые ресурсы, которые были направлены из бюджета на антикризисную программу, также должны способствовать росту ВВП. Однако без модернизации экономики и реформирования финансово-кредитной системы говорить о выходе страны из кризиса рано», — отметил эксперт.

Юрий Данилов обратил внимание на то, что у основной части населения снизился уровень доходов, растёт безработица. «То есть этот незначительный рост ВВП при инфляции 7—8% при прочих равных условиях не приведёт к улучшению жизни населения», — уверен кандидат экономических наук. Он полагает, что по итогам года инфляция превысит 8—9%.

«Обычно в конце года происходит повышение инфляции, и курс доллара тоже должен вырасти к этому времени. 4% инфляции в стране — пока недостижимые показатели. Для этого нужно снижать ключевую ставку ЦБ РФ до 4%», — считает Юрий Данилов.

Эксперт подчеркнул, что если политическая обстановка в мире и России будет смягчаться, то страна сможет выйти из кризиса в следующем году.

Напомним, в шестом выпуске бюллетеня, подготовленном департаментом исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России, говорится о том, что экономика страны миновала низшую точку спада. Об этом пишут «Ведомости». При отсутствии новых внешних шоков не исключено постепенное возобновление её роста, полагают авторы исследования. Динамика инфляции складывается достаточно благоприятно, отмечают в ДИП: ее замедлению способствуют восстановление цен на нефть и стабилизация рубля.