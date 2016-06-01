Чэнду, Китай, 1 июня, 2016, 06:50 — ИА Регнум. Сотрудники Национального заповедника больших панд в Чэнду сообщили о рождении второго в 2016 г. детеныша большой панды. Самка весом 135 грамм появилась на свет 29 мая.

travel.sohu.com Панда

В настоящее время животное находится под пристальным наблюдением сотрудников заповедника в связи с тем, что первый родившийся в 2016 г. детеныш панды внезапно скончался менее чем через неделю после рождения. Новорожденная панда полностью здорова, через несколько недель ее передадут матери, пишет «Синьхуа».

Имя для детеныша пока не сообщается. Новоиспеченная мать — самка панды по имени Мэйхин родилась в Японии в 2008 г. В 2013 г. животное вернулось на родину в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 мая детеныш гигантской панды внезапно умер спустя 5 дней после рождения в питомнике в Чэнду. Сообщение о смерти животного было опубликовано на официальном сайте питомника.