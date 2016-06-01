Владивосток, 1 июня, 2016, 06:41 — ИА Регнум. В администрации Владивостока сегодня, 1 июня проводятся обыски и выемка документов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арест

Здание мэрии оцеплено, перед входом в администрацию города дежурят сотрудники УФСБ по Приморскому краю в масках, сообщает VL.ru.

Однако в администрации города корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что работают в штатном режиме и отказались комментировать информацию об обысках и возможном задержании мэра города.

По информации источников ИА «Восток-Медиа», сотрудники правоохранительных органов ночью задержали главу Владивостока Игоря Пушкарёва и сейчас этапируют в Москву.

В пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю сообщили, что не располагают информацией о проведении каких-либо следственных действий в местной администрации.

Отметим, глава Владивостока Игорь Пушкарёв на прошедшем 22 мая предварительном голосовании партии «Единая Россия» одержал уверенную победу на 9 избирательном округе по определению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Пушкарёв является последним всенародно избранным главой столицы Приморья.