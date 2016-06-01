Суровое, но прекрасное начало лета на севере Приморья
Владивосток, 1 июня, 2016, 06:41 — ИА Регнум. На севере Приморья лето обычно начинается несколько позже, чем в других районах. В конце мая — начале июня здесь еще прохладно и дождливо. Листва только начинает распускаться. Главная примета конца весны, начала лета — ярко цветущий багульник.
Последние дни весны на побережье Японского моря встретил американец Рок Бриннер. Он является правнуком Юлия Бриннера, который основал рудник «Верхний» — с него началась история поселка Тетюхе, современного Дальнегорска, и сыном известного американского актера Юла Бриннера. Первым делом американский гость возложил цветы к памятнику своему прадеду, а затем отправился к морю, на мыс Бриннера.
Рок Бриннер возложил цветы к памятнику своему прадеду, основателю Дальнегорска Юлию Бриннеру.
С наступлением первых теплых дней дальнегорцы направляются к морю.
В разгар летнего сезона, а самая теплая погода здесь установится в августе, побережье Японского моря пользуется большой популярностью у отдыхающих со всех уголков Дальнего Востока.
С наступлением тепла сопки усыпаны цветами багульника.
Рок Бриннер на мысе Бриннера.
Скалы «Два брата» являются одним из символов Дальнегорска. Широкую известность получили благодаря изображению на 1000-рублевой купюре образца 1995 года.