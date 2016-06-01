Владивосток, 1 июня, 2016, 06:41 — ИА Регнум. На севере Приморья лето обычно начинается несколько позже, чем в других районах. В конце мая — начале июня здесь еще прохладно и дождливо. Листва только начинает распускаться. Главная примета конца весны, начала лета — ярко цветущий багульник.

ИА REGNUM Скалы «Два брата» в Японском море

Последние дни весны на побережье Японского моря встретил американец Рок Бриннер. Он является правнуком Юлия Бриннера, который основал рудник «Верхний» — с него началась история поселка Тетюхе, современного Дальнегорска, и сыном известного американского актера Юла Бриннера. Первым делом американский гость возложил цветы к памятнику своему прадеду, а затем отправился к морю, на мыс Бриннера.

ИА REGNUM Рок Бриннер преклонил голову перед памятником своему прадеду Юлию Бриннеру

Рок Бриннер возложил цветы к памятнику своему прадеду, основателю Дальнегорска Юлию Бриннеру.

ИА REGNUM Скалы «Два брата» в Японском море

ИА REGNUM Мыс Бриннера

ИА REGNUM Японское море. Начало лета

С наступлением первых теплых дней дальнегорцы направляются к морю.

ИА REGNUM Японское море. Начало лета

ИА REGNUM Американский гость в восторге от приморской природы

В разгар летнего сезона, а самая теплая погода здесь установится в августе, побережье Японского моря пользуется большой популярностью у отдыхающих со всех уголков Дальнего Востока.

ИА REGNUM Символ начала лета — цветущий багульник

С наступлением тепла сопки усыпаны цветами багульника.

ИА REGNUM Маяк на мысе Бриннера

ИА REGNUM Рок Бриннер на мысе Бриннера

Рок Бриннер на мысе Бриннера.

ИА REGNUM Мемориальная доска на маяке

ИА REGNUM Скалы «Два брата» в Японском море

Скалы «Два брата» являются одним из символов Дальнегорска. Широкую известность получили благодаря изображению на 1000-рублевой купюре образца 1995 года.