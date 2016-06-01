Пекин, 1 июня, 2016, 05:16 — ИА Регнум. Китай активно реализовывает национальную программу по расширению мобильных сетей. В мае 2016 г. количество пользователей мобильного интернета 4G официально достигло отметки в 500 млн человек.

migom.by Китай является бесспорным лидером в области 4G-сетей

«Китай является бесспорным лидером в области 4G-сетей. По состоянию на сегодняшний день на территории КНР функционируют более 2 млн базовых станций 4G, а количество интернет-пользователей превысило отметку в 500 млн человек», — заявил глава Министерства промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

Чиновник отметил, что за прошедший год мобильные операторы обработали более 4 млн терабайт данных, что на 103% больше, чем в 2014 г. По словам Мяо Вэй, в настоящее время ведется активная работа по исследованию и тестированию сетей мобильного интернета 5G. По планам китайской стороны, запуск сетей нового поколения состоится не позднее 2020 г., пишет «Чжунго синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 г. китайская корпорация Huawei совместно с крупнейшим мобильным оператором Сингапура M1 Limited установили новый мировой рекорд скорости мобильного Интернет-соединения. Скорость загрузки данных превысила 1 Гб/с.