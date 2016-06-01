Чанша, Китай, 1 июня, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Хунань подтвердил новый случай заражения человека вирусом H5N6.

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Симптомы птичьего гриппа были обнаружены у 50-летнего мужчины, прибывшего в г. Цзишоу для работы по контракту. Результаты анализов подтвердили факт заражения вирусом H5N6.

Согласно информации, предоставленной провинциальной комиссией здравоохранения и планирования семьи, мужчина находится в критическом состоянии в одной из больниц провинции Хунань. Врачи делают все возможное для спасения жизни пациента, пишет «Чжунго жибао».

Первый случай заражения вирусом H5N6 был зарегистрирован в мае 2014 г. в провинции Сычуань. Опасный вирус передается человеку от домашней птицы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 г. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Хубэй сообщила о новом случае заражения человека птичьим гриппом. В крови 35-летнего мужчины обнаружен вирус H5N6.