Москва, 1 июня, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Сотрудники полиции при поддержке спецназа ФСБ и Нацгвардии задержали бывших руководителей предприятий «Ростеха» Мурада Сафина и Руслана Сулейманова, подозреваемых в крупных хищениях, пишет 1 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

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Мурад Сафин возглавлял ОАО «Московское конструкторское бюро «Компас», поставляющее радионавигационное оборудование и системы управления высокоточными боеприпасами Минобороны. Президент Клуба единоборств N1 Руслан Сулейманов руководил оборонным ОАО «Промпоставка».

По информации издания, одновременно с задержанием в квартирах бизнесменов, а также в связанных с ними структурах были проведены обыски и выемки, во время которых были обнаружены «документы и предметы, имеющие существенное значение для расследования уголовного дела».

Источники сообщают, что задержанные являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой, которое было возбуждено главным следственным управлением столичного МВД по материалам, поступившим из госкорпорации «Ростех».

В ходе доследственной проверки было установлено, что в период с 2011 по 2016 год со счетов МКБ «Компас» и «Промпоставки» под фиктивные контракты было выведено не менее 800 млн рублей. По версии следствия, контракты на проведение опытно-конструкторских работ и закупку различных изделий, в том числе оборонного назначения, а также их последующую диагностику заключались с фирмами-однодневками, которые были связаны с заказчиками работ.

Уточняется, что Сафин и Сулейманов пока являются подозреваемыми по делу — официальные обвинения в мошенничестве им не предъявлены. Однако ожидается, что это будет сделано уже в ближайшие дни, после рассмотрения ходатайства следствия об их аресте Тверским районным судом Москвы.