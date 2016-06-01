Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2016, 04:56 — ИА Регнум. На Камчатке 1 июня стартовала главная — «красная» путина года. В течение нескольких ближайших месяцев рыбопромышленникам разрешат выловить на полуострове 154 тысячи тонн лососевых. Но, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын, большой ход рыбы и, соответственно, основной вылов, на востоке полуострова начнется 10−15 июня.

ne-kurim.ru Лосось

С первого числа лов красной рыбы официально разрешен в Усть-Камчатском, Алеутском, Олюторском районах и в Кроноцком заливе. Кроме того, вылавливать раннюю нерку и кету разрешено на западном побережье Тигильского района.

«Всего за период путины планируется добыть порядка 154 тысяч тонн рыбы, в том числе на востоке — около 92 тысяч тонн. Сейчас основной промысел открывается в Усть-Камчатском районе. Общий объём к вылову там предполагается порядка 22 тысяч тонн, в том числе 11 тысяч тонн нерки. Скоро начнёт рыбачить Карагинская подзона, где планируется добыть около 69 тысяч тонн, 52 тысячи тонн из них это горбуша», — сказал Владимир Галицын, отметив, что на западном побережье Камчатки основная путина стартует в середине июля.

Министр также сказал, что особенностью путины-2016 станет то, что впервые за долгое время в чётный год промысел будет сосредоточен не на западном, а на восточном побережье Камчатки. Особенно это касается горбуши. По прогнозам ученых, на востоке к вылову предполагается порядка 52 тысяч тонн этого вида лососей, на западном побережье — около 10 тысяч тонн.

Кроме того, в этом году вводится проходной день — понедельник — на морских участках западного побережья Камчатки. Это означает, что в этот день запрещен любой вид промысла. Ввиду малой численности горбуши, ранней нерки и кеты также предполагается особый режим на нерестовых реках Большая, Воровская, Опала.

Вместе с тем, по другим видам тихоокеанских лососей ситуация не вызывает опасений. Так, достаточно эффективно к берегам Камчатки подходит нерка и кета — ее ожидается больше, чем в 2012—2014 годах.

«Что касается чавычи, то на восточном побережье ситуация более менее позитивная. Однако на западном побережье Камчатки этот вид лосося находится на спаде. Поэтому было принято решение не открывать там промышленную и традиционную рыбалку», — сказал Владимир Галицын.

С 1 июня на Камчатке также открывается любительская и спортивная рыбалка удебными орудиями лова.