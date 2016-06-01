Чанша, Китай, 1 июня, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Пресс-служба окружного комитета КПК в провинции Хунань подтвердила гибель 1 человека в результате обрушения водонапорной башни на территории школьного двора в Синьнине.

binikom.ru Битый кирпич

По неустановленным причинам водонапорная башня рухнула примерно в 18:00 по местному времени. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из-под завалов тело одного из учащихся школы. Еще 5 детей получили ранения. В настоящий момент все они находятся под медицинским наблюдением, пишет «Синьхуа».

Власти провинции Хунань начали расследование инцидента. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, обрушение башни произошло из-за потери несущих возможностей строительной конструкции.