Москва, 1 июня, 2016, 04:41 — ИА Регнум. Три автомобиля сгорели вечером 31 мая на автостоянке на юге Москвы, сообщает Life со ссылкой на очевидцев.

srnsk.ru Авто горит

По информации телеканала, инцидент произошёл в районе Южное Бутово. Сообщается, что первоначально загорелся расположенный рядом со стоянкой мусорный контейнер, а затем пламя перекинулось на припаркованные дорогие иномарки. В результате сгорели автомобили Hummer, BMW и Ford Focus.

Прибывшим на места пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.