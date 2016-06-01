Барнаул, 1 июня, 2016, 04:29 — ИА Регнум. В Алтайском государственном университете состоялось назначение на должность и.о. ректора вуза. Им стал проректор по научно-инновационной работе Андрей Максименко, — передает «Радио России» в Алтайском крае.

ИА REGNUM Проректор по научно-инновационной работе Андрей Максименко назначен и.о. ректора АлтГТУ

Как уже сообщало ИА REGNUM, 27 мая глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов уволил двух ректоров. Своих мест из-за должностной халатности лишились Игорь Минервин из Сахалинского государственного университета и Александр Ситников из Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Приказ об отстранении алтайского ректора был подписан в начале текущей недели.

«Почти три года все мы трудились в единой команде на благо нашего родного технического университета. Добивались и больших побед, были и недочеты. Как официально было объявлено, в связи с поздней подачей заявления об аккредитации со мной был расторгнут контракт. Я очень надеюсь, что эта жертва была ненапрасная и в скором времени Алтайский технический университет будет аккредитован», — сказал Александр Ситников 30 мая в ходе расширенного совещания в АлтГТУ.

«Известно, что в данный момент вуз не может выдавать дипломы. Скорее всего, выдача документов о высшем образовании будет организована позже, с прохождением аккредитации», — передает «Радио России».

Напомним, алтайские депутаты-«единороссы» не согласны с таким жестким решением Минобрнауки. Как ранее сообщил секретарь Алтайского регионального отделения, руководитель фракции «Единая Россия в Алтайском заксобрании Борис Трофимов, в поддержку уволенного ректора направлено соответствующее обращение.

Биографическая справка:

Максименко Андрей Алексеевич. Проректор по научно-инновационной работе АлтГТУ, заведующий кафедрой прикладной механики, доктор технических наук, профессор, Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, действительный член МАН ВШ.

Родился в 1959 г. в г. Барнауле, В 1981 г. окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова (ныне — АлтГТУ), работал стажером-исследователем кафедры сопротивления материалов Томского политехнического института и поступил в аспирантуру на той же кафедре.

В 1987 г. в Томском политехническом институте защитил кандидатскую диссертацию «Сдвиговые деформации в упругом диссипативном контакте при динамическом нагружении», а в 1995 г. в том же вузе защитил докторскую диссертацию «Динамика механического контакта в пределах трения покоя». А.А. Максименко известен как организатор науки и крупный ученый в области динамики и прочности машин, интересы которого находятся в области физико-технической проблемы создания работоспособных условно-неподвижных соединений машин и механизмов.

Основал по данному направлению научно-педагогическую школу и совместно с учениками активно ведет научно-исследовательскую работу по программам и грантам Министерства образования, а также по хозяйственным договорам с предприятиями.