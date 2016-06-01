Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2016, 04:20 — ИА Регнум. На Камчатке в рамках реализации закона о дальневосточном гектаре в Усть-Большерецком районе для желающих получить участки бесплатно, подготовили 700 тысяч гектаров земли. При этом в регионе не исключают, что у местных жителей могут возникнуть некоторые проблемы при составлении заявки на гектар, которые будут связаны с плохим качеством интернет-связи.

mzdom.com Может подвести интернет.

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Пилотным районом для выполнения закона на Камчатке выбран Усть-Большерецкий муниципалитет. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM министр имущественных и земельных отношений Борис Выборов, там в пользование заявителям могут быть предоставлены порядка 600 тысяч гектаров лесного фонда и около 100 тысяч гектаров земель остальных категорий.

На специальном портале надальнийвосток. рф уже открыт доступ к электронной карте, с помощью которой можно выбрать участок и подать заявление о его предоставлении, получить договор безвозмездного пользования. На карте цветом выделены зоны, предоставление которых запрещено законом. К ним, в частности, относятся особо охраняемые природные территории, защитные леса, территории над участками месторождений полезных ископаемых.

Однако учитывая технические характеристики интернета на Камчатке в работе сервиса могут быть сбои. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края, в случае проблем с доступом на информационный ресурс граждане могут обратиться в администрацию Усть-Большерецкого района. Кроме того, документы принимают в Многофункциональных центрах.

Как рассказал глава администрации Усть-Большерецкого района Константин Деникеев, звонков по поводу выделения земли уже много. «Интерес проявляют многие — звонят, интересуются, какие документы нужно предоставлять, для каких целей можно землю использовать. Всех консультируем, объясняем механизм, по которому будут предоставляться участки. Очень ждём, что к нам приедут специалисты агропромышленного комплекса. В районе хорошее разнотравье, поэтому для животноводства условия подходящие», — сказал глава администрации.

Общая площадь Усть-Большерецкого района составляет 20,5 тысяч квадратных километров. В его состав входят 2 городских и 4 сельских поселения, а также 2 поселка, находящиеся на межселенной территории. Административным центром района является село Усть-Большерецк, которое находится в 220 км от краевого центра и расположено на западном побережье полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в России вступил в силу закон о бесплатной раздаче земельных участков на Дальнем Востоке. В первые часы работы специального портала надальнийвосток. рф заявки на получение одного гектара земли подали уже 71 человек.