Пекин, 1 июня, 2016, 04:13 — ИА Регнум. Власти провинции Цзянсу сообщили о взрыве на заводе по изготовлению литиевых аккумуляторов. По последней информации, жертвами инцидента стали 2 человека, еще 18 доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

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Взрыв произошел поздним вечером на одном из предприятий в г. Цидун. Власти пока не располагают информацией о возможных причинах происшествия. Среди пострадавших есть сотрудники противопожарной службы, прибывшие к месту взрыва для тушения возгорания, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время пожар на месте взрыва потушен, ведется разбор завалов. К месту происшествия прибыла государственная комиссия, которой предстоит установить причины взрыва и определить степень вины руководства предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 мая на одном из химических предприятий в провинции Хубэй произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал.