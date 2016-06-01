Владивосток, 1 июня, 2016, 03:51 — ИА Регнум. С 1 июня в России вступил в силу закон о бесплатной раздаче земельных участков на Дальнем Востоке. В первые часы работы специального портала надальнийвосток. рф заявки на получение одного гектара земли подали уже 71 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gorod.tomsk.ru Камчатка

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С 1 июня подать заявку на получение одного гектара земли могут только жители Дальнего Востока. Участки предусмотрены не на всей территории субъекта, а только в строго определенных муниципальных образованиях, которые стали пилотными. Всем желающим гражданам России большие участки земли на Дальнем Востоке будут раздавать с февраля 2017 года.

Закон о дальневосточном гектаре принят Госдумой в трёх чтениях и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, каждый гражданин РФ сможет бесплатно получить 1 гектар земли в пользование на 5 лет, а затем — на шестой год — оформить в аренду или в собственность. Если земля использоваться не будет, ее могут изъять.

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Не допускается купля-продажа полученных бесплатно участков, их сдача в аренду или безвозмездное пользование в случаях, если одной из сторон договора является иностранец, а также человек без гражданства или юрлицо, в уставном капитале которого есть их доля или доля зарубежных компаний.

Бесплатные гектары на Дальнем Востоке можно получить на Камчатке, в Якутии, в Хабаровском, Приморском краях, Магаданской, Амурской, Сахалинской областях, Еврейской АО и Чукотке.

Ярыми противниками бесплатной раздачи гектаров земли на Дальнем Востоке стали жители Якутии. Они даже предупредили желающих получить землю о том, что приехав в Якутию за бесплатными гектарами, можно столкнуться с разного рода конфликтами, а также особенностями земель.

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