Москва, 1 июня, 2016, 03:29 — ИА Регнум. В России с 1 июля начинают действовать обновлённые справочники средней стоимости запасных частей при авторемонте в ОСАГО. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), стоимость запчастей за период с декабря 2015 года по май 2016 года увеличилась в среднем на 4−5%.

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«Российский союз автостраховщиков провёл очередную актуализацию справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ в ОСАГО, в результате чего за полгода, прошедшие с предыдущей актуализации (декабрь 2015 года), средняя стоимость запасных частей выросла примерно на 4−5%», — сообщает пресс-служба РСА.

Уточняется, что этот показатель был «вычислен после анализа актуализированных стоимостей наиболее часто повреждаемых деталей по наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических регионов». Всего было проверено 7 тысяч позиций.

Отмечается, также, что изменение показателя отличается для различных марок автомобилей в разных регионах. Так, в Центральном регионе имело место падение стоимости нормочаса работ по дорогим маркам автомобилей (BMW, Mercedes, Lexus) снизилась на 7−10%, а в Западно-Сибирском и Северо-Кавказском регионах — увеличилась на 5−11%.

«Следует отметить, что в конце декабря прошлого года, в период выхода предыдущего справочника, по данным Банка России официальный курс доллара США составлял 72,88 рублей, курс евро — 79,70 рублей. Сегодня доллар стоит 65,89 рублей, а курс евро снизился до 73,46 рублей. Несмотря на это, средняя стоимость запчастей выросла», — прокомментировал президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

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