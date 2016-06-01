Москва, 1 июня, 2016, 03:13 — ИА Регнум. ДТП с участием двух маршрутных такси произошло вечером 31 мая в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Зеленоградскому округу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vop.ru Скорая помощь.

По информации ведомства, авария произошла на пересечении Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи. Микроавтобус марки Mercedes-Benz совершил столкновение с маршрутным автобусом, в результате чего первый автомобиль перевернулся.

«В ДТП пострадали две пассажирки микроавтобуса «Мерседес» 24 лет и 26 лет, которые с различными травмами госпитализированы в городскую больницу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Mercedes-Benz следовал по маршруту №476, а автобус — по маршруту «Зеленоград — Леруа Мерлен — Зеленоград». По факту ДТП в настоящее время ведётся расследование.