Москва, 1 июня, 2016, 02:21 — ИА Регнум. Бомбардировщики Су-34 ВКС России 31 мая уничтожили находившиеся под контролем террористов нефтяные объекты в районе сирийского города Ракка. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России

«Российская авиация в Сирийской Арабской Республике продолжает выполнение задач по подрыву экономической базы террористов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России). Так, в районе населённого пункта Эт-Таура, расположенного в 42 километрах юго-западнее города Ракка бомбардировщиками Су-34 уничтожены объекты незаконного нефтяного промысла террористов» — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что группировки международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают предпринимать попытки сорвать режим прекращения боевых действий. В течение суток боевиками вёлся огонь из РСЗО и миномётов по населённому пункту Хандрат, кварталам Мейдан, Шейх Максуд, Амрия, северо-восточной части квартала Старый Алеппо, аэропорту Эн-Найраб.

В провинции Латакия террористы обстреляли населённые пункты Раша, Ард=эль-Вата и Кермел, в провинции Хомс — населённый пункт Хербет-эль-Мери и блокпост сирийских войск в районе Кафер-Нан, в провинции Дамаск — населённый пункт Хауш-Харабу, а в провинции Эль-Кунейтра — населённый пункт Джаба.

Продолжаются атаки боевиков группировки на позиции подразделений сирийских вооружённых сил в районе населённого пункта Мухейм-Хандрат провинции Алеппо. Все нападения отбиты были правительственными войсками и отрядами народного ополчения, говорится в сообщении.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.