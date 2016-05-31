Тифарити, 1 июня, 2016, 02:21 — ИА Регнум. 31 мая ушел из жизни президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Мохамед Абдельазиз. Об этом сообщает Sahara Press Service со ссылкой на заявление Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО.

algerie360.com Мохамед Абдельазиз

Уточняется, что президент республики скончался после продолжительной болезни.

Национальный секретариат Фронта ПОЛИСАРИО объявил о 40-дневном трауре.

В соответствии со статьей 49 Основного закона Фронта ПОЛИСАРИО, председатель Национального совета Сахарави (Парламент САДР) назначается на пост генерального секретаря Фронта и президента республики, руководя страной до избрания нового генерального секретаря на исключительном съезде, который состоится спустя 40 дней после смерти главы государства.