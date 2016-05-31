Москва, 1 июня, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что границы столицы должны быть сохранены в их нынешнем виде, без дальнейшего расширения. Об этом глава города заявил в интервью «Комсомольской правде».

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

«Я считаю, это не нужно для города. Нам есть чем заниматься в действующих границах», — отметил Сергей Собянин. Он добавил, что Москва и Подмосковье работают над рядом совместных проектов, которые должны облегчить жизнь жителям столицы и области.

Кроме этого, в интервью мэр сообщил, что столичные власти не планируют вводить платный въезд в центр, а также платную парковку во дворах. «Мы предлагаем москвичам субсидии для установки шлагбаумов во дворах жилых домов», — сказал Собянин, отметив, что данная мера помогает навести порядок во дворах, которые ранее были заставлены чужими автомобилями.