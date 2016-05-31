Осло, 1 июня, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Финляндия рассматривает Арктику как регион с огромным экономическим потенциалом, который может стать выгодным для европейских инвестиций. Пришло время действовать, чтобы воспользоваться всеми экономическими преимуществами Арктического региона. Об этом заявил бывший премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен, сообщает портал High North News.

NASA Goddard Space Flight Center Арктический морской лёд

«У нас есть огромные ресурсы, но нам нужно больше инвестировать в инфраструктуру. Как мы видим, существует недостаток инвестиций в эту сферу во всех странах Северной Европы», — отмечает он.

Липпонен, которого называют «отцом арктической стратегии Евросоюза», считает, что Норвегия, даже не являясь членом союза, может сыграть определенную роль в политике Брюсселя в регионе. Он пообещал, что Финляндия во время своего председательства в Арктическом совете будет активно сотрудничать со скандинавским королевством по арктическим вопросам. «Норвегия обладает самой «умной» арктической стратегией, кроме того, норвежцы сохраняют хорошие отношения с Россией», — прокомментировал Пааво Липпонен.

Напомним, что в Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года США заступили на пост страны-председателя Арктического совета. В 2017 году председательство перейдёт от США к Финляндии.