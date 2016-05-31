Москва, 1 июня, 2016, 01:24 — ИА Регнум. Размещаемые в Румынии и Польше элементы системы ПРО способны не только перехватывать ракеты, но и запускать «Томагавки». Об этом 1 июня заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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«Есть два момента. Есть политический аспект, и с ним можно соглашаться, а можно нет. И есть технический момент. Ракеты МК-41, устанавливаемая в Румынии, предназначена для пуска ракет-перехватчиков — но она используется как установка для пуска ракет «Томагавк». Во-первых, это нарушение договора о ракетах средней и малой дальности, поскольку они — морского базирования. На границах они получают совсем другое предназначение. Эти ракеты, которые размещены рядом с границами РФ, для нас представляют особую опасность», — сказал Клинцевич в эфире «России 1».

По его словам, ракеты-перехватчики в Румынии и в Польше «не в состоянии перехватить наши ракеты»: «Я, как военный человек, квалифицирую это действие агрессивным и предназначенным для пуска «Томагавков». Они сложны для перехвата, и это представляет опасность для нас».

Напомним, 12 мая в румынском местечке Девеселу состоялась торжественная церемония открытия стационарной части американского комплекса Aegis Ashore, которая является частью американской ПРО в Европе, а 13 мая в Польше состоялась церемония закладки аналогичного комплекса ПРО в населённом пункте Редзиково.