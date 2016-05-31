Флоренция, Италия, 1 июня, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Апелляционный суд Флоренции 31 мая подтвердил приговор капитану круизного лайнера Costa Concordia, потерпевшего крушение в январе 2012 года, передаёт агентство Ansa.

John Ferguson Потерпевший крушение круизный лайнер Costa Concordia

Капитан Франческо Скеттино, ранее признанный виновным в непреднамеренном убийстве и халатности и приговорённый к 16 годам тюрьмы, на процессе не присутствовал. В настоящее время он находится на свободе. Согласно действующей в Италии юридической практике, подающий апелляцию гражданин может быть отправлен в тюрьму только после рассмотрения его дела судами всех инстанций — вплоть до Верховного кассационного суда.

В ходе апелляционного процесса защита подсудимого настаивала на снятии с него всех обвинений и проведении повторного процесса, так как, по мнению адвокатов, ответственность за произошедшее не мог нести один человек. В свою очередь прокуратура требовала для Франческо Скетино 27 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Costa Concordia потерпела крушение в ночь на 14 января, напоровшись на рифы у берегов итальянского острова Джильо. На борту круизного лайнера находились более 4200 пассажиров и членов экипажа. В результате крушения 32 человека погибли, ещё более 100 человек пострадали.

Суд первой инстанции в городе Гроссето в феврале 2015 года приговорил Франческо Скетино к 16 годам и одному месяцу лишения свободы, а также пожизненно запретил ему занимать любые государственные должности и работать по специальности в течение 5 лет.