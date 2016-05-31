Москва, 1 июня, 2016, 01:15 — ИА Регнум. Руководство Североатлантического альянса «сбросило маски» и прямо заявило о том, что система ПРО направлена против России. Об этом 1 июня заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Кукрыниксы. «Нет для Европы злодеянья страшней, чем это одеянье». 1979

«Только сейчас НАТО сбросило маски и сказало, что система ПРО нацелена против России. До этого они в течение многих лет утверждали, что ПРО в Европе никак не затрагивает российские оборонные интересы, и направлена не на Россию. Оказалось, что ещё до Украины и Крыма, и даже до Южной Осетии они уже считали Россию своим принципиальным противником. Сказки про «агрессора-Россию» можно оставить либо для слабонервных, либо для слабоумных», — сказал Железняк в эфире «России 1».

По его словам, европейским странам дали «ручку, которой они не управляют»: «В эту ручку можно вставить молоток, можно вставить теннисную ракетку, а можно — нож. Таким образом, вместо оборонной системы это становится наступательной системой, притом крылатых ракет, которые являются носителями ядерного оружия».

Напомним, Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. Выступая 31 мая в президентском дворце Котрочень в Бухаресте, Йоханнис сказал, что подобные заявления «не способны запугать Румынию».

«Недавние заявления со стороны Российской Федерации относительно системы обороны от баллистических ракет, являются в корне некорректными, поскольку эта система не имеет абсолютно ничего общего с Россией, — заявил румынский лидер. — Они не могут нас запугать. Наоборот, эти совершенно безосновательные угрозы еще раз подтверждают, что наш подход, направленный на укрепление безопасности НАТО, в качестве законной реакции на поведение России в Черноморском регионе, является верным».

По словам Йоханниса, ситуация в области безопасности в большом Черноморском регионе развивается не в самом благополучном ключе, что связано с «целым комплексом угроз, которые невозможно было ожидать еще пару лет назад и которые делают непредсказуемой обстановку в плане безопасности». Он, в частности, обвинил Россию в «агрессивности с соседями», «нарушении международных правовых норм» и «милитаризации Черноморского региона». Все это, по словам Йоханниса, серьезно нарушает баланс безопасности в Черном море.

Заявление Путина также прокомментировал председатель Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану. По его словам, база ПРО в Девеселу «дает нам и другим странам на восточном фланге, от стран Прибалтики и Польши, до Румынии и Болгарии на юге, чувство повышенной безопасности».