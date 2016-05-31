Бухарест, 1 июня, 2016, 01:08 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, выступая 31 мая в президентском дворце Котрочень в Бухаресте, Йоханнис сказал, что подобные заявления «не способны запугать Румынию».

Цитата из м/ф «Маугли.». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Безопасность

«Недавние заявления со стороны Российской Федерации относительно системы обороны от баллистических ракет являются в корне некорректными, поскольку эта система не имеет абсолютно ничего общего с Россией, — заявил румынский лидер. — Они не могут нас запугать. Наоборот, эти совершенно безосновательные угрозы еще раз подтверждают, что наш подход, направленный на укрепление безопасности НАТО, в качестве законной реакции на поведение России в Черноморском регионе, является верным».

По словам Йоханниса, ситуация в области безопасности в большом Черноморском регионе развивается не в самом благополучном ключе, что связано с «целым комплексом угроз, которые невозможно было ожидать еще пару лет назад и которые делают непредсказуемой обстановку в плане безопасности». Он, в частности, обвинил Россию в «агрессивности с соседями», «нарушении международных правовых норм» и «милитаризации Черноморского региона». Все это, по словам Йоханниса, серьезно нарушает баланс безопасности в Черном море.

Заявление Путина также прокомментировал председатель Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану. По его словам, база ПРО в Девеселу «дает нам и другим странам на восточном фланге, от стран Прибалтики и Польши до Румынии и Болгарии на юге, чувство повышенной безопасности».

Вместе с тем последние заявления президента России, говорит Тэричану, — это «явная угроза, а не просто пропаганда». «Мы видим, что эти заявления со стороны России сопровождаются делами, и довольно серьезными, которые подлежат осуждению. Но среди союзных стран есть те, кто считает, что краткосрочный интерес важнее. И тогда они готовы пойти на определенные уступки России, а ведь Россия очень хорошо умеет этим пользоваться и направлять свое умение против нас», — сказал председатель Сената Румынии.

Тэричану также заявил, что он все еще находится «под впечатлением» от отсутствия реакции и действий НАТО и западных союзников на действия России в 2008 году в отношении Грузии. «Тогда воцарилась пассивность и непонимание резкой смены поведения России, которое стало агрессивным», — уверяет чиновник.

По его словам, «агрессивность России» на Западе вовремя не распознали — «до тех пор, пока не произошел кризис на Украине и в Крыму». «Вот тогда все вдруг прозрели и увидели реальность», — сказал Тэричану.

Госсекретарь МИД Румынии по стратегическим вопросам Даниел Ионицэ, недавно назначенный румынским послом в Молдавии, заявил в свою очередь, что «геостратегические ставки, затрагивающие как Румынию, так и весь евроатлантический блок, экспоненциально растут по своей сложности». «И сегодня мы находимся в состоянии протестировать как наши возможности, так и наши конкретные ресурсы, а также нашу способность активного стратегического мышления», — добавил дипломат.

Ионицэ также отметил, что «Румыния, как активный член ЕС, ответственный союзник и стратегический партнер США, твердо убеждена в необходимости региональной проекции ценностей, демократических норм и практик, направленных на обеспечение стабильности». «Румыния, является одним из самых ярых сторонников регионального сотрудничества в восточном соседстве ЕС, в случае Западных Балкан и расширенном регионе Черного моря», — подчеркнул дипломат.

Он также заявил, что, «несмотря на все более агрессивную риторику Российской Федерации, которая не стесняясь угрожает суверенным государствам за принятые ими внешнеполитические решения, Румыния выступает за здравый смысл, сотрудничество и диалог, учитывая значительный потенциал экономического, энергетического и социально-культурного роста данного региона».

ИА REGNUM отмечает, что заявления Йоханниса и других госчиновников относительно заявления Владимира Путина появились после того, как ряд румынских политиков раскритиковали официальный Бухарест за недостаточно жесткую реакцию на «угрозы со стороны России».

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску, к примеру, выразил недоумение в связи с «недостаточной реакцией» официального Бухареста на заявление президента РФ. Бэсеску также признал то, что продолжают отрицать официальные Бухарест и Вашингтон — что развертывание ПРО США в Румынии и Польше является «реакцией в ответ на возможное нападение со стороны России».