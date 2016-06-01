Мурманск, 1 июня, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Наступившее лето станет особенным для Мурманска по ряду причин.

Наталья Линкевич ИА REGNUM Последние дни мая в Мурманске были пасмурными

Во-первых, еще немного и город отметит свое 100-летие. Праздничную программу обещают обширную: во многих учреждениях областного центра уже появились экспозиции, посвященные круглой дате, запущен ремонт в крупнейших культурных центрах Заполярья, правда, из-за нехватки средств к юбилею будет завершен лишь ремонт филармонии.

Наталья Линкевич ИА REGNUM Здание филармонии готовится к открытию

Погода который день радует тех, кто привык к промозглому маю. И пусть чаще всего на улице облачно, город утопает в зелени: яркими пятнами одуванчиков усыпаны лужайки, в Мурманске уже зацвела черемуха — при том, что цветы на ней обычно появляются не раньше июня.

Наталья Линкевич ИА REGNUM Естественное озеленение опережает работу городских властей по украшению газонов

Клумбы в центре города пока пустуют: власти готовятся к размещению цветов, специально к празднику обещают высадить 200 тысяч. Начинают работать фонтаны — одним из первых включили тот, что находится в сердце Мурманска, на площади Пять углов. Людей тянет к воде и прямое тому подтверждение — столпотворения у городских озер, которых в Мурманске несколько.

Наталья Линкевич ИА REGNUM Памятник Защиникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны

Одно из любимых мурманчанами — Семеновское, от него до исполина, знаменитого далеко за пределами Кольского края «Алеши» рукой подать. На фоне густого серого неба и зарослей кустарника он выглядит особенно грозно: напряженный взгляд и днем, и ночью устремлен вдаль — туда, откуда на наши земли когда-то пришли враги.

Кстати, летом в Мурманске непременно светло, в мае на его широте наступает полярный день, который длится несколько месяцев. Сейчас солнце не садится за горизонт, и, несмотря на пасмурную погоду днем, ночью оно может появиться на небе, чтобы озарить ярким пронзительным светом крупнейший город за полярным кругом.