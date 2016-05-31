Москва, 1 июня, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Российская группа специалистов проведёт инспекцию указанного района на территории Бельгии в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

planobrazil.com На полигоне

Как сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, инспекция будет проведена в период с 1 по 4 июня. В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о проводимой в районе военной деятельности, находящихся там формированиях и воинских частях бельгийских вооружённых сил, а также о запланированных Бельгией в период с 30 мая по 3 июня войсковых учениях «Крэйзи трип 2016».

Уточняется, что площадь инспектируемого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.

Как отметили в Минобороны, инспекция проводится «в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района предварительно уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия таковой».