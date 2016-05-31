Междуреченск, Кемеровская область, 1 июня, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Специалисты обследуют частично обрушившийся пятиэтажный жилой дом в Междуреченске специальным мобильный комплексом «Струна» с целью определения возможности дальнейшего обрушения конструкций. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области Работы по разбору развалившихся конструкций дома в Междуреченске

Уточняется, что к настоящему времени завершен демонтаж всех обрушившихся конструкций, спасатели поднимают плиты перекрытия, чтобы досконально убедиться в отсутствии людей под завалами.

Работы по разбору завалов и поиску людей, которые могли бы оказаться на месте происшествия, планируется завершить к утру 1 июня. «Решение о дальнейшей судьбе аварийного дома будут принимать местные власти после обследования здания межведомственной комиссией», — сообщили в пресс-службе.

По уточненной информации, в результате происшествия повреждены 16 квартир, в которых проживали 26 человек. Все жильцы дома размещены в одном из оздоровительных центров Междуреченска.

Как передавало ИА REGNUM, днем 31 мая в городе Междуреченске на улице Весенняя обрушился подъезд пятиэтажного дом с 1 по 5 этаж, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, на первом этаже в жилом доме находился магазин, где проводились ремонтные работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».