Мехико, 1 июня, 2016, 00:39 — ИА Регнум. В одиннадцати штатах Мексики 5 июня пройдут местные выборы. Население штатов Агуаскальентес, Чиуауа, Дуранго, Идальго, Оахака, Пуэбла, Кинтана-Роо, Синалоа, Тамаулипас, Тлакскале, Веракрус и Сакатекас будут решать, кто займет кресла губернаторов и другие должности. Членов муниципальных советов определят избиратели Нижней Калифорнии. В Мехико будут избраны 100 делегатов Учредительного собрания, которые подготовят первую столичную конституцию.

politicapuebla.com.mx Флаг Мексики

Министр внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг заявил, что на предстоящих выборах 5 июня необходимо предотвратить ситуацию, когда во власть попадут представители организованной преступности. Вместе с тем, он отметил, что созданы хорошие условия для того, чтобы выборы прошли спокойно, комментирует El Sol de Mexico."Нынешняя ситуация в нашей стране является сложной. Население испытывает гнев, недоверие ко всему, что связано с политикой. И положительных результатов в деятельности власти, которые бы влияли на жизнь мексиканцев.нет.Постоянное улучшение доступа к средствам массовой информации, получению образования являются ключевыми факторами в развитии критического мышления населения. А политика и политики должны вернуться к гражданам», комментирует издание Publimetro.