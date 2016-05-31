Москва, 1 июня, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Бывший солист Большого театра Павел Дмитриченко, который был осужден на 5,5 лет по делу о нападении на художественного руководителя балетной труппы театра Сергея Филина освобождён условно досрочно, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

polit.ru Павел Дмитриченко

Отбывший половину срока Дмитриченко покинул колонию-поселение в Рязанской области, где отбывал наказание и в настоящее время уже находится дома, сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на его адвоката Сергея Кадырова.

Дмитриченко уже прокомментировал своё освобождение. «Ваши добрые сердца были маяком надежды в непростой дороге. Правда победила ложь. Неоспоримая истина: за кем правда — тот и сильней», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, нападение на Сергея Филина произошло 17 января 2013 года в Москве. Худруку балета плеснули в лицо кислотой, в результате чего он частично потерял зрение и перенёс большое количество операций.

Мещанский суд Москвы в декабре 2013 года вынес обвинительный приговор троим фигурантам дела. Павел Дмитриченко, признанный организатором нападения, был приговорён к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы, житель Рязанской области Юрий Заруцкий, которого следствие сочло непосредственным исполнителем преступления — к 9 годам, житель Московской области Андрей Липатов, доставивший Заруцкого на автомобиле к месту преступления — к 2 годам.

Дмитриченко и Липатов свою вину отрицали, Заруцкий настаивал на том, что спланировал и совершил нападение в одиночку.