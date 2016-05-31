Брюссель, 31 мая, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) рассматривает связанные с проведением государственных закупок вопросы для проекта «Северный поток — 2». Об этом, как передает RT, заявил замглавы исполнительного органа ЕС по энергетическому союзу Марош Шефчович.

gazprom.ru «Северный поток — 2»

«По проекту «Северный поток-2», как и в случае с любыми проектами такого масштаба, мы (власти ЕС) также изучаем вопрос государственных закупок, — отметил он. — Вопрос в том, как они должны быть организованы для этого трубопровода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — проект газопровода из Российской Федерации в Германию. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части.

«Газпрому» будет принадлежать 50% в специально созданной компании Nord Stream-2 AG, европейским компаниям E. On, BASF, Engie, OMV, Shell — по 10% в проекте.