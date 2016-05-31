София, 31 мая, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Министры иностранных дел балканских стран намерены укрепить сотрудничество для преодоления кризиса беженцев, передает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA.

Добро пожаловать, беженцы

Действуя сообща, страны намерены продвигать европейскую интеграцию и ускорить вступление в Европейский Союз тех стран, которые не входят в блок, говорит глава МИД Хорватии Миро Ковач. 1 июня в болгарской столице Софии соберутся главы правительств стран Юго-Восточной Европы.

В миграционном вопросе балканские страны требуют ужесточить защиту внешних границ ЕС.

Напомним, предыдущая встреча представителей стран Западных Балкан в начале марта завершилась закрытием «балканского коридора», из-за чего тысячи беженцев застряли на греческо-венгерской границе.