Кито, 31 мая, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Сотрудники специального отдела эквадорской полиции обнаружили живыми троих альпинистов, заблудившихся на склонах вулкана Каямбе, высотой 5 790 метров над уровнем моря, сообщило Министерство внутренних дел Эквадора на своем официальном сайте. Об их пропаже стало известно в минувшее воскресенье. Члены Группы специальных операций и Группы особого реагирования и спасения обнаружили трех заблудившихся на высоте примерно 5 441 метров над уровнем моря. Один из них страдал горной слепотой, у второго оказалась ранена нога, уточнили власти, не сообщив подробностей относительно личности скалолазов, но уточнив, что все спасенные были переданы их родственникам после оказания медицинской помощи, пишет «Эквадор сегодня».

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Вулкан Каямбе расположен в западной части хребта Кордильера Сентраль, являющегося отрогом горной системы Анды в Эквадоре. Каямбе расположен в провинции Пичинча в 60 километрах на северо-восток от столицы Эквадора и является её высочайшей точкой и третьим по абсолютной высоте вулканом Эквадора после Чимборасо и Котопахи. Первое восхождение на вершину Каямбе совершил английский альпинист Эдуард Уимпер с двумя итальянскими проводниками Хуаном Антонио и Луисом Каррелом в 1880 году. Их маршрут пролегал по юго-западному склону вулкана. В настоящее время этот маршрут является классическим.