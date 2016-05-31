Москва, 31 мая, 2016, 23:32 — ИА Регнум. В Российской Федерации еще не настало время для введения налога на тунеядство. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Цитата из к/ф «Когда деревья были большими». реж. Лев Кулиджанов. 1961. СССР Воспитательный процесс

«Время вводить налог на тунеядство в России не настало, — говорит министр. — Считаю, что несправедливо, когда кто-то работает нелегально и ничего не приносит государству, но получает из этого кармана все блага».

При этом Топилин добавил, что властям РФ нужно предпринимать действия, которые позволят исключить все «эти несправедливости».

«Это не нужно делать путем какого-то закона о тунеядстве, есть другие способы», — добавил он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что налог для неработающих трудоспособных граждан может быть введён в России.

В Министерстве труда РФ начали обсуждать этот вопрос, сообщил заместитель главы ведомства Андрей Пудов на международной конференции «Социальное страхование».