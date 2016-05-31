Ла-Пас, 31 мая, 2016, 23:31 — ИА Регнум. 22 июня в городе Порту-Велью Боливия и Бразилия обсудят совместную стратегию борьбы с преступностью на границе между двумя странами. Директор общественной безопасности департамента Пандо (Боливия) Педро Вилья отметил, что две страны намерены удвоить усилия по борьбе с преступностью в пограничном районе Амазонии, комментирует ABI,

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Отметим, что в 2015 году заместитель министра юстиции Боливии Диего Хименес заявил, что правительство его страны работает с представителями властей Бразилии по подготовке соглашений о совместной деятельности по противодействию контрабанде и торговле людьми. Кроме этого, будет осуществляться сотрудничество между приграничными городами по данному вопросу, сообщала Bolivia.com.

Ранее, Боливия и Бразилия заключили соглашение о партнерстве в целях развития сотрудничества полицейских органов, занимающихся вопросами борьбы с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью.