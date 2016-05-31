Нижний Новгород, 31 мая, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД в центре Нижнего Новгорода обнаружили львицу в автомобиле, остановленном для проверки. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МВД РФ, самка африканского льва в возрасте около 3,5−4 месяцев находилась в переносной клетке на заднем сидении автомобиля.

lookw.ru Лев

Никаких документов, разрешающих нахождение львицы за пределами мест естественного обитания у водителя автомобиля не оказалось.

В настоящее время животное изъято и передано на временное содержание в один из зоопарков областного центра.

За последний месяц в социальных сетях нижегородцы неоднократно сообщали о том, что владельцы кальянных в рекламных целях начали использовать детенышей хищных диких животных.

Так, в одной из кальянных на Большой Покровской посетителям предлагают сфотографироваться с детенышем пумы. Периодически животное выводят на поводке гулять на центральную пешеходную улицу города.

Еще одна кальянная предлагает фотосессии с львицей. Скорее всего, именно эта львица и была обнаружена в автомобиле, остановленном сотрудниками ГИБДД.