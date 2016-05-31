Кито, 31 мая, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Сегодня ЮНЕСКО открыло Неделю стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которая продлится до 5 июня.

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Как заявил Гало Мора, посол Эквадора в ЮНЕСКО, население региона имеет «единое сознание». Хотя, различно по своему историческому пути, разнообразно в языковом плане. Но объединяет всех жителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна щедрость души. Экс-президент Доминиканской Республики Леонель Фернандес отметил, что Латинская Америка не может быть проигнорирована в мире, потому что в этом регионе находятся «лёгкие» планеты. Здесь находятся крупнейшие в мире запасы питьевой воды, нефти и газа. Со своей стороны, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Гетачью Энгида сказал, что это континент магии и чудес, где реальное чудо проявляется в повседневности, а литература и искусство являются продолжением магии, сообщает Prensa Latina.

В течение Недели стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдут выставки живописи, скульптуры и фотографии; демонстрации художественных и документальных фильмов, выступления мастеров искусств.