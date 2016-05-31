Псков, 31 мая, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Псковская область будет включена в перечень территорий приоритетного заселения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое поручение дала вице-премьер Ольга Голодец по итогам встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком сегодня, 31 мая.

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Присвоение региону такого статуса поможет улучшить демографическую ситуацию и будет способствовать привлечению высококвалифицированных кадров. Переселенцам из федерального бюджета будут выплачиваться «подъёмные» в размере 240 тыс. рублей и по 120 тыс. рублей членам их семей. Со своей стороны регион предусмотрит дополнительные меры поддержки в виде трудоустройства и обеспечения жильем или земельными участками.

По данным администрации Псковской области, за шесть лет по программе переселения соотечественников из-за рубежа жить в Псковскую область переехали 4,9 тыс. человек. Более 80% из них имеют среднее и высшее профессиональное образование, из них 146 врачей, 120 инженеров, 104 учителя, 416 квалифицированных рабочих.