Хельсинки, 1 июня, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Сегодня в Хельсинки, в Музее Современного Искусства Киасма, прошёл вечер, посвящённый российскому Эрмитажу. В рамка проекта, организованного при поддержке Клуба Друзей Эрмитажа в Финляндии, состоялась презентация книги Генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, посвящённой музею, и показ документального фильма армянского режиссёра Ашота Джазояна.

Цитата из д/ф «Эрмитаж с любовью». реж. Ашот Джазоян. 2016. Россия Эрмитаж открывает двери посетителям

Книга Михаила Пиотровского «Мой Эрмитаж» — это очень личная история музея от его главного хранителя и летописца. В 15 главах Пиотровский рассказывает об этапах формирования эрмитажной коллекции, трех эвакуациях, главных собирателях и знаменитых хранителях музейных шедевров.

Ян Хилден Михаил Пиотровский

«Я вырос в атмосфере эрмитажных традиций отношения к истории, к культуре, к музею, к самим себе в музее. Эти традиции своеобразны и важны для судьбы музея. И так сложилась моя судьба, что через несколько лет после смерти Бориса Борисовича Пиотровского я стал директором Эрмитажа и в течение уже двадцати двух лет стараюсь осуществить то, что задумали и запланировали он и его товарищи, стараюсь сохранять тот дух демократического аристократизма, который характеризует наш музей», — пишет автор в первой главе своей книги.

Цитата из д/ф «Эрмитаж с любовью». реж. Ашот Джазоян. 2016. Россия Работа с детьми

Не меньшей любовью проникнут документальный фильм Ашота Джазояна, посвящённый Эрмитажу. Картина так и называется — «Эрмитаж с любовью».

О истории создания фильма корреспонденту ИА REGNUM рассказал режиссёр Ашот Джазоян:

«В Эрмитаже я уже 10 лет, я провожу там ежегодный форум молодых журналистов «Диалог культур». И так как занимаюсь этим проектом достаточно давно, то часто изучал подробности об Эрмитаже, которые не очень известны широкой публике. Так я узнал две истории, которые поразили меня до глубины души и сподвигли к созданию фильма.

Во время Блокады Ленинграда в 1942 году в Эрмитаже была проведена научно-практическая конференция. Представляете, зима, оккупированный город… Директор Эрмитажа Иосиф Орбели во время своего выступления сказал, что мы должны проводить конференцию, потому что это наша честь, наша жизнь и наша наука. Люди сидели в пальто, было очень холодно, но конференция прошла, и длилась несколько часов. Я тогда подумал, какие странные люди, какая сила духа и них…

Ян Хилден Кинопоказ

И вторая история, которая меня очень кольнула. Во время Блокады из Эрмитажа в Екатеринбург вывезли два эшелона музейных шедевров, и что удивительно, все эти более чем 20 тысяч артефактов потом привезли обратно. Не пропало ничего!

Эти две истории заставили меня начать изучать людей, которые работают в музее: исследуют, реставрируют, чистят, охраняют, занимаются с детьми… От директора до смотрителя. И мы поняли, что это великие люди. Мы открыли очень важную вещь — это люди, которые живут Эрмитажем, они относятся к нему, как к реликвии, это подвижники в каком-то смысле. Когда они ходят по залам Эрмитажа и занимаются своим делом, у них светлеют лица. Мы постарались эти вещи зафиксировать и показать».

Цитата из д/ф «Эрмитаж с любовью». реж. Ашот Джазоян. 2016. Россия Мастерская

Фильм Джазояна состоит из коротких сюжетов, каждый из которых — отдельное маленькое кино до минуты, показанное без слов. Видеоряд и музыка подобраны так, что каждому человеку понятно происходящее на экране. Благодаря отсутствию слов фильм легко проходит границы. 27 мая картина уже была представлена в Копенгагене, в Датском институте кино, а после показа в Киасме будет открывать Дни российской культуры в Кейптауне.

Ян Хилден Встреча, посвещённая Эрмитажу

«В фильме узнаётся русская история, русский культурный код, и одновременно с этим он понятен зрителям других стран. Все понимают, что это Россия, и все чувствуют, что им это понятно и близко. Принимают фильм очень хорошо, потому что в нём нет ни рекламы, ни политики, а есть живые люди, которые для нас сохранили Эрмитаж, и ведут его дальше: реставрируют, исследуют, защищают…», — говорит Ашот Джазоян.