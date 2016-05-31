Саранск, 31 мая, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Мордовия высоко ценит взаимодействие с Венгрией. Об этом заявил глава республики Владимир Волков в ходе пресс-конференции по итогам визита в эту страну, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

e-mordovia.ru Глава Мордовии Владимир Волков и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Волков почеркнул, что венгерско-мордовское взаимосотрудничество имеет глубокие исторические корни и давние хорошие связи в области экономики и культуры. Немаловажно, что Венгрия и Мордовия вносят большой вклад в дело сохранения культуры финно-угорских народов.

В свою очередь министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Сийярто Петер напомнил, что посетивший на прошлой неделе Будапешт глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление о том, что венгерско-российские экономические отношения в последнее время складывались не самым лучшим образом. «В этом нет вины наших двух стран, данное обстоятельство обусловлено общеевропейским экономическим и политическим контекстом, оказывающим влияние на двустороннее сотрудничество. Товарооборот между Венгрией и Россией за прошлый год уменьшился на 47%, а по итогам двух месяцев текущего года — на 25%» — подчеркнул министр.

Сийярто Петер предложил выработать совместный план действий для предотвращения спада, а в будущем и для восстановления и развития товарооборота между нашими странами. Главными составляющими этого плана должны стать — развитие регионального сотрудничества и инвестиции венгерских предприятий в российскую экономику. Министр подчеркнул, что благоприятный инвестиционный климат в Мордовии и общие финно-угорские корни — хорошая основа для взаимовыгодного сотрудничества.

Он отметил, что на сегодняшний день именно сельскохозяйственная отрасль может сыграть ведущую роль в венгерско-мордовском сотрудничестве. В частности — проект совместного освоения технологий в разведении крупного рогатого скота. В развитие этого направления было подписано соглашение о сотрудничестве между предприятиями по переработке гусиного пуха и выращиванию посевной кукурузы в Мордовии.

По словам министра иностранных дел Венгрии, летом в Москве состоится встреча представителей венгерского и российского правительства, соберется комиссия по региональному сотрудничеству.

По мнению Владимира Волкова, увеличение товарооборота в сфере экономических отношений в значительной степени зависит от реализации заключенных в ходе визита соглашений. «Мордовия играет значимую роль в производстве сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, поэтому наибольший интерес мы проявляем именно к новым сельскохозяйственным технологиям и от этого направления сотрудничества ждем наибольшей отдачи», — отметил глава республики. Так же Волков озвучил возможность привлечения венгерских фирм в сфере жилищного строительства в Мордовии.