Воронеж, 1 июня, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Ключевым событием недели в Воронеже стали празднования Дня славянской письменности. Ряд приуроченных к этому событию мероприятий начал Воронежский государственный университет — в стенах вуза прошли ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения, затем эстафету подхватили библиотеки дома культуры. 24 мая на Советской площади прошел праздничный концерт сводных хоровых коллективов и детских хоров младших и средних классов, в котором приняли участие более 800 человек.

Каширская Марина ИА REGNUM Воронеж. Праздничный концерт на Советской площади в День славянской письменности

Каширская Марина ИА REGNUM Зрители праздничного концерта

26 мая в парке им. Глинки прошел рок-фестиваль «Гром», организованный Молодежным центром Воронежского государственного аграрного университета. На фестивале, история которого началась в 2010 году, выступили воронежские группы «Небо», «Транжиры», «Театр иллюзий», «СоседЕ сверху» и The Whisky. Также на мероприятии зрители могли посмотреть фаер-шоу, а в конце вечера — запустить в небо светящиеся шарики.

Павел Ищенко ИА REGNUM Фестиваль ГРОМ прошел в парке им. Глинки, напротив главного корпуса ВГАУ

28 и 29 мая в Петровском сквере проходила приуроченная ко Дню славянской письменности выставка-ярмарка, на которой свои работы выставляли воронежские умельцы. Экспонаты на мероприятии были самыми разнообразными — игрушки ручной работы, сувениры с символикой Воронежа, традиционные славянские куклы-обереги, резьба по дереву, глиняные свистульки.

Павел Ищенко ИА REGNUM Памятник Петру Великому в Воронеже

29 мая в воронежском Центральном парке культуры и отдыха прошел благотворительный забег юристов Legal Run. Несмотря на то, что Воронеж присоединился к акции только в 2016 году, в ней приняло участие около 170 человек. Они зарегистрировались и пожертвовали деньги на лечение подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь». Пробежать дистанцию в 2 км смогли только сто воронежцев. Организаторы акции в Воронеже отмечают, что не ожидали такого количества участников. Более того, поддержали мероприятие не только адвокаты, но и представители других профессий. Например, победительницей женского забега стала домохозяйка.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Перед забегами участники собрались для разминки

Legal Run — международная фандрайзинговая акция, в которой принимают участие юристы. В 2016 году массовые забеги прошли в восьми городах России и Лондоне. Еще в нескольких десятках городов нашей страны и зарубежья прошли флешмобы. Каждый, кто зарегистрировался для участия в мероприятии, пожертвовал 500 рублей на лечение детей.