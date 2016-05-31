Каракас, 31 мая, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Членство Венесуэлы в Организации американских государств (ОАГ) может быть приостановлено. Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро заявил о созыва постоянного совета государств — членов ОАГ в период с 10 по 20 июня 2016 года. По его мнению, в Венесуэле происходит деформация конституционного режима, которая подрывает демократические устои. А институциональный кризис в Венесуэле требует немедленных изменений действий со стороны исполнительной власти, отмечается в документе, принятой исполнительным органом ОАГ, комментирует El Pais.

Эмблема Организации американских государств (ОАГ)

Для того, чтобы приостановить членство Венесуэлы в ОАГ необходимо. чтобы это решение поддержало две трети государств — членов Организации американских государств (34 стран), пишет Clarin.

Отметим, что на прошедшей неделе Николас Мадуро обвинил бывшего главу МИД Уругвая, генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро в предательстве и совместной подготовке с США к подрыву суверенитета Венесуэлы, сообщает News.ru